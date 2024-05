Ścieżki rowerowe do 8 km od Bytomia. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 18 - 19 maja?

Wycieczki rowerowe w pobliżu Bytomia

Nawiguj

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 51,23 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 104 m

Suma podjazdów: 1 078 m

Suma zjazdów: 1 087 m

Nikt78 poleca trasę mieszkańcom Bytomia

Początkiem wycieczki jest staw Amelung skąd drogami osiedlowymi i takimi o małym ruchu dojedziemy do Chorzowa Batorego gdzie pod zegarem zaczyna się ścieżka rowerowa którą dojedziemy do lasu. Po przejechaniu pod autostradą skręcamy w prawo, na końcu ścieżki skręcamy w lewo i po kilkuset metrach wracamy na ścieżkę rowerową którą dojedziemy do końca Panewnik. Dalej jedziemy drogą na Mikołów do zjazdu na staw Starganiec. Następnie drogą gruntową dojedziemy do dzielnicy Mikołowa Jamna. Centrum Mikołowa omijamy zgodnie z mapką drogami prawie wiejskimi którymi dojedziemy do Wilkowyj. Tam wjedziemy do lasu. Świetną leśna drogą trzymając się szlaku rowerowego dojedziemy do Kobióra. Ścieżką rowerową przejedziemy obrzeżami Kobióra i dalej piękną drogą asfaltową z której zjedziemy na piękną szutrową drogę zgodnie z czerwoną strzałką. Tym szutrem dojedziemy do Piasku skąd mało uczęszczaną drogo częściowo szutrową dojedziemy do Pszczyny. Centrum Pszczyny możemy pokonać na kilka sposobów ważne żeby dojechać do firmy Linde Gaz przed którą skręcamy w prawo i po kilkuset metrach w lewo w ulicę Azaliową. Jest to ulica szutrowa na końcu której zjedziemy na drogę gruntową. Gruntem dojedziemy do drogi szutrowej która jest już ostatnia prostą do celu. Na temat Ogrodów Kapias nie będę się rozpisywał tylko odeślę do strony domowej. Jest to naprawdę piękne miejsce warte długiego spaceru a zwiedzanie jest darmowe. Wracać możemy tą samą trasą lub pociągiem z pobliskiej stacji Goczałkowice do Katowic, poza tym trasa w kilku miejscach przebiega obok lini kolejowej tak więc możliwości jest wiele. Miłej wycieczki życzę

Nawiguj