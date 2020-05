Po krótkiej przerwie przy bytomskim kościele św. Ducha zostały wznowione prace archeologiczne. Zobacz kolejne zdjęcia/plansze. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE >>> (© Szymon Bijak)

Prace archeologiczne przy kościele pod wezwaniem św. Ducha w Bytomiu przy zostały - po krótkiej przerwie - wznowione. Trwają one od jego północno-wschodniej strony. Co tym razem badacze chcieliby odkryć w tym miejscu?

Pierwszy etap badań przy bytomskim kościele, który odbył się w marcu tego roku, potwierdził w tym miejscu obecność dawnego cmentarza przypisywanego zakonowi Bożogrobców z Miechowa. Ponadto odkryto m.in. fragmenty ceramiki naczyniowej ze średniowiecza czy jamy grobowe. Po przerwie, archeolodzy wrócili do prac.



Ponownie ruszyły prace przy bytomskim kościele św. Ducha



Tym razem badacze chcą potwierdzić hipotezę związaną ze średniowiecznymi kontaktami kupieckimi Bytomia z innymi miastami. Okazją do kolejnych prac przy kościele św. Ducha było odnalezienie - podczas robót związanych z nadzorem nad jego remontem -medalika, plomby kupieckiej czy monety (srebrnej lub miedzianej). Sondażowy wykop nr 2 zostanie pogłębiony do dwóch metrów.



- Dzięki odkrytym materiałom zabytkowym wykazano już, że teren ten był w przeszłości użytkowany gospodarczo, co wiązało się z istnieniem szpitala, przytułku oraz przedmieścia zlokalizowanego poza murami miejskimi Bytomia - wyjaśniał Jarosław Święcicki z Muzeum Górnośląskiego, który odpowiada za kierowanie badaniami archeologicznymi przy bytomskim kościele.



Wszystkie dane, które zostaną zebrane przez archeologów, są na ten moment opracowywane i przetwarzane, dzięki czemu w przyszłości będzie można je przedstawić mieszkańcom Bytomia, aby mogli jeszcze dokładniej poznać historię tego miejsca.



Kościół św. Ducha - najważniejsze informacje



Kościół św. Ducha w Bytomiu, który znajduje się przy ul. Krakowskiej, został wybudowany w 1721 roku na terenie szpitala, gdzie znajdowała się najuboższa lub schorowana część całej społeczności. Jest to budowla w stylu barokowym. Zwraca ona uwaga swoim niecodziennym kształtem - mamy bowiem do czynienia z ośmiobokiem, który jest nakryty namiotowym dachem. Kościół został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego.



W tym roku zapowiedziano, że już wkrótce ruszy jego remont. Jak informuje Urząd Miejski w Bytomiu zostanie pomalowana elewacja, a także jego wnętrze. Wykonana będzie izolacja zewnętrzna – odwodnienie, ponadto zostanie oczyszczony portal, a nawierzchnia przed kościołem również będzie wyremontowana.



Ta inwestycja będzie współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, a zrealizuje ją parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

