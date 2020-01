Przewodniczący PiS w Bytomiu homoseksualistów nazywa ciotami. Do Roberta Biedronia pisze, że nie będzie umiał usiąść. Krzyczę: no pasarán!

Kończąc jednak wątki językowe, chciałbym nadmienić, że nie zawsze krytycznie oceniam internetowe wypowiedzi polityka PiS. I tak „elementy pędne jednośladów”, jak zgrabnym eufemizmem wyraził on słowo „pedał”, uważam za prawdziwy pokaz językowego kunsztu, godny osoby, która pełni poważną funkcję w ponad 150-tysięcznym mieście, jakim jest Bytom. No właśnie! Jeszcze nie wspomniałem Państwu, że mowa tutaj o samorządowcu, który piastuje funkcję członka Rady Miejskiej.

- To nie jest obraźliwe w żaden sposób, tak mówiono zawsze. Sami homoseksualiści tak o sobie mówią. Poprawność polityczna, niestety, zdobywa coraz większe obszary przestrzeni publicznej, ale ja wcale nie muszę się na to godzić - uważa Maciej Bartków, odnosząc się do komentarza, w którym pisze o „ciotkach”. - Nie żywię żadnej nienawiści do osób homoseksualnych, nie żywię też miłości. Traktuję ich normalnie, zgodnie z zasadami tolerancji. Na Facebooku piszę raczej w uproszczeniu, ponieważ tam nie ma miejsca na merytoryczną dyskusję. To jest cenzurowany przez lewicę światopoglądową ściek, w którym każdy może napisać co mu tylko przyjdzie do głowy, o ile prezentuje poglądy wrogie cywilizacji chrześcijańskiej - dodaje.