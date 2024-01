Przegląd tygodnia z 14.01.2024 w Bytomiu. Najważniejsze wydarzenia od 7.01 do 13.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Miss Studniówki 2024 na Śląsku! To jedyna taka noc i jedyny taki bal, wieczorowe suknie, piękne makijaże i wyjątkowe fryzury... Studniówki 2024 w woj. śląskim zaczynają się rozkręcać - za nami pierwszych kilka bali. Sezon wystartował... Postanowiliśmy pokazać piękne mieszkanki naszego województwa, które bawiły się na studniówkach w regionie - mamy dla was zdjęcia z pierwszych bali maturalnych.

Zobacz te MEMY. W woj. śląskim wciąż mamy do czynienia z bardzo niskimi temperaturami! Ostrzeżenie IMGW ws. silnych mrozów zostało przedłużone o jeden dzień. - Zobacz MEMY. A co na to internauci? Zobaczcie te MEMY.

KOMUNIKAT. Od 8 do 12 stycznia dużą część mieszkańców woj. śląskiego czeka przykra niespodzianka! W wybranych miastach i wsiach będą w tym tygodniu przeprowadzone planowane wyłączenia prądu, które potrwają nawet do... 9 godzin! Publikujemy w galerii szczegółowy wykaz Tauronu dotyczący wyłączeń - miasto, ulica i termin! Sprawdź, czy ty również powinieneś poszukać... świeczek czy latarki w domu.

W środę 10 stycznia mieliśmy do czynienia w woj. śląskim z TRAGICZNĄ jakością powietrza! Były miasta w naszym regionie, w których na miernikach online pojawiły się komunikaty "ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA"! Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało sms-em ALERT do mieszkańców wybranych miast z ostrzeżeniem w tej sprawie! Gdzie było najgorzej? Sprawdź. Publikujemy listę 18. miejsc w województwie, gdzie jakość powietrza jest dziś najgorsza!

BYTOM. Czterdziestu psich seniorów czeka na tymczasowy dom. Bytomskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt już siódmy raz ogłasza akcję "Przezimuj staruszka". Warunki atmosferyczne panujące zimą są szczególnym zagrożeniem dla najstarszych podopiecznych przytuliska. Co zrobić, aby przyjąć psa do swojego domu?

Zachwycające metamorfozy w woj. śląskim! W ostatnich lata, wiele budynków w woj. śląskim przeszło spektakularne przemiany. Z miejsc zapuszczonych, zapomnianych... przeżywają teraz drugą młodość. Oczywiście, nie zawsze się to udaje. Kilka tygodni temu wyburzono np. blisko 170-letni dworzec kolejowy w Rydułtowach. W galerii prezentujemy zdjęcia efektownych metamorfoz "z suwakiem" - zobacz jak budynek prezentował się przed i po remoncie.

BYTOM. Z trzech stron świata - Europy, Azji i Afryki przybyli 6 stycznia do samego Bytomia trzej królowie, by złożyć dary Jezusowi w stajence na bytomskim Rynku. Setki mieszkańców miasta wzięło udział w barwnym korowodzie, by pomóc królom dotrzeć do celu. Zobaczcie zdjęcia!