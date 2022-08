Pożar piekarni w Bytomiu. Lokal znajdujący się na parterze budynku przy ul. Piekarskiej zajął się ogniem. Nikt nie ucierpiał

Działania PSP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, w tym na odłączeniu dopływu energii elektrycznej i gazu do budynku oraz podaniu dwóch prądów gaśniczych. Jednocześnie strażacy przystąpili do przeszukiwania budynku, w celu wykluczenia obecności osób poszkodowanych. Dalsze działania polegały na oddymieniu i przewietrzeniu lokalu. Oprócz tego rozebrano ok 15m.kw. sufitu wraz z odeskowaniem. Co więcej - sprawdzono także pozostałe lokale mieszkalne. Wykonane pomiary nie wykazały obecności szkodliwych substancji oraz podwyższonych temperatur. Ze względu na przepaloną instalację wodną, konieczne było także zakręcenie dopływu wody do budynku - mówi nam mł.asp. Wojciech Krawczyk, oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Bytomiu.