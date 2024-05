Pęka lina, nie komandos. Janusz się zna, bo był w kamaszach. Dziś Święto Wojsk Specjalnych. Oto najlepsze MEMY o komandosach

Kliknij TUTAJ , by zobaczyć najlepsze MEMY o komandosach.

Święto Wojsk Specjalnych

Święto to jest obchodzone w Polsce 24 maja każdego roku. W 2007 roku w życie weszła ustawa zgodnie z którą Wojska Specjalne uzyskały status odrębnego Rodzaju Sił Zbrojnych. Wojska Specjalne to elitarne formacje, przeznaczone do wykonywania zadań specjalnych, które wymagają wysokiego stopnia wyszkolenia, odwagi i determinacji. Dzisiejszy dzień ma na celu uczczenia wkładu i zasług jednostek specjalnych w obronę kraju.