Miejska Biblioteka Publiczna czynna od 11 maja. Wprowadzone zostaną odpowiednie procedury

- Nadal mamy obowiązek funkcjonowania w warunkach reżimu epidemicznego. Dlatego obecnie pomieszczenia biblioteczne są przygotowywane do obsługi użytkowników poprzez wdrożenie procedur udostępniania zbiorów gwarantujących bezpieczeństwo zarówno bibliotekarzy jak i czytelników - wyjaśnia Izabela Gawlińska z Działu Marketingu i Promocji MBP w Bytomiu.

Wiadomo na pewno, że biblioteka - przy pl. Jana III Sobieskiego 3 - zostanie otworzona w poniedziałek, 11 maja. Na wszystkich czytelników czekają jednak zmiany - w tym trudnym czasie niezbędne procedury muszą zostać wprowadzone.

Główna biblioteka otwarta, filie nadal zamknięte

Bytomska placówka będzie czynna w godzinach od 10 do 18. W zapowiedziach możemy przeczytać, że do dyspozycji osób będą wyłącznie książki oraz zbiory audiowizualne do wypożyczenia. Nie będzie możliwości korzystania ze zbiorów udostępnianych na miejscu (w tym prasy i czasopism), a także z komputerów, które są przeznaczone dla czytelników.