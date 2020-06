Bytomianie ufundowali respirator dla szpitala. Sprzęt trafił już do placówki ZDJĘCIA

- By nie czekać bezczynnie aż pandemia zniknie, postanowiliśmy wspólnie zrobić coś, by uratować czyjeś życie. Jestem przyzwyczajony do tego, że mieszkańcy Bytomia działają ekspresowo. Głęboko wierzyłem, że ludzie odpowiedzą na apel o zakup respiratora – wyjaśnia Karol Walas.

Zbiórka ruszyła 6 kwietnia i w założeniu miała potrwać miesiąc. Co ciekawe jednak, niemal całą potrzebną kwotę udało się zebrać w zaledwie 10 dni. Dzięki temu, pacjentom bytomskiej placówki będzie mógł od teraz służyć respirator Savina Select 300 firmy Drager. To sprzęt, na którym lekarze z bytomskiej lecznicy pracują na co dzień, dlatego też go dobrze znają i mają do niego zaufanie.