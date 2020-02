Bytom wykupił mieszkania po spółce Arrada. Mieszkańcy mogą w końcu odetchnąć z ulgą

- 10 lutego zrealizowaliśmy tę deklarację, która była też poparta wcześniej uzyskaniem środków na ten cel. Został podpisany stosowny akt notarialny. Teraz przechodzimy do działania. 67 procent osób obecnych na spotkaniu zadeklarowało chęć wykupu mieszkań. Wierzę jednak, że będzie więcej chętnych. W pierwszej kolejności - będą one w zasobie Bytomskich Mieszkań, gdyż tak stanowi prawo. Na razie, wszystko idzie zgodnie z planem - powiedział Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia.

Tym samym miasto przejmie wszystkie 101 lokali i 3 budynki po padłej spółce Arrada.

Przypomnijmy, że w przeszłości należały one do zakładu Orzeł Biały.

Po upadłości w 2015 roku zarządzał nimi syndyk, który następnie ogłosił przetarg na ich sprzedaż. Trzeba wspomnieć, że zostały one kupione przez osobę prywatną za 5 mln zł. Jednak do 30 dni po podpisaniu przez nowego inwestora umowy gmina miała prawo ich pierwokupu. I właśnie z tej możliwości miasto skorzystało. Prezydent przychylił się do licznych wniosków osób, które zamieszkują te nieruchomości.

Wykupienie mieszkań po Arradzie było niezwykle ważne

- Niewątpliwie był to temat społecznie ważny. Mieszkańcy byli zaniepokojeni - bali się podwyżek czynszu, wykwaterowań oraz wyczyszczenia tych budynków i ich sprzedaży na rynku wtórnym

- powiedział Michał Bieda, zastępca prezydenta miasta.