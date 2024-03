BYTOM Wybory 2024. Listy wyborcze z Okręgu nr 1, 2, 3, 4, 5. Kto na radnego w Bytomiu? Oto KANDYDACI - zobacz listy!

WYBORY SAMORZĄDOWE 2024. Kto jest na listach do Rady Miasta w Bytomiu? Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia. Kto będzie kandydować do Rady Miasta Bytomia? Sprawdź kandydatów ze wszystkich okręgów - 1, 2, 3, 4, 5. Kliknij w "zobacz galerię".

BYTOM Wybory 2024: Listy wyborcze z Okręgu nr 1, 2, 3, 4, 5. Kto do rady miasta Bytom?

Sprawdź kandydatów - kliknij TUTAJ i zobacz listy wyborcze!

Okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Bytom

Okręg wyborczy 1.

Liczba mandatów: 5

Zasięg: ul.: 8 Marca, Alberta, Generała Władysława Andersa, Adama Asnyka, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Norberta Barlickiego, Bluszczowa, Bławatkowa, Bobrecka, Wojciecha Bogusławskiego, Bolesława Krzywoustego, Księdza Norberta Bończyka, Borowa, Braci Śniadeckich, Brzask, Bukowa, Celna od nr 1 do nr 18, z wyłączeniem nr 7, Chłopska, Ludwika Chroboka, Cisowa, Tadeusza Czackiego, Piotra Czajkowskiego, Daleka, Generała Henryka Dąbrowskiego, Edwarda Dembowskiego, Dębowa, Jana Długosza, Dolna, Emanuela Drobczyka, Droga Ewy, Droga Tomasza, Jana Dzierżonia, Elektrownia, Józefa Elsnera, Świętej Elżbiety, Energetyki, Falista, Feliksa, Alojzego Felińskiego, Francuska, Księdza Jana Frenzla, Michała Glinki, Gruntowa, Hutnicza, Huty Julia, Jaskółcza, Jaśminowa, Jesionowa, Karola Jochymczyka, Karbowska, Karlika, Kasztanowa, Kolonia Azotów, Kolonia Okrzei, Kolonia Rubież, Hugona Kołłątaja, Konstytucji, Księdza Pawła Krafczyka, Krańcowa, Stanisława Lema, Leszczynowa, Leśnictwo, Lipowa, Łanowa, Józefa Łaszczyka, Mała, Świętego Marka, Matki Ewy, Michaloka, Miechowicka, Młodzieżowa, Józefa Nickla, Juliana Ursyna Niemcewicza, Niska, Zygmunta Noskowskiego, Nowa, al. Jana Nowaka‑Jeziorańskiego, Ogrodowa, Olchowa, Karola Olszewskiego, Opolska, Władysława Orkana, Ludwika Pasteura, pl. Wojciecha Drzymały, pl. Na Bobrku, pl. Niepodległości, pl. Słoneczny, pl. Szpitalny, Pocztowa, Pod Brzozami, Pogodna, Księdza Jerzego Popiełuszki, Przelotowa, Racjonalizatorów, Racławicka, Macieja Rataja, Relaksowa, Reptowska, Rolna, Samotna, Skośna, skwer Józefa Bonczola, skwer Ofiar Tragedii Górnośląskiej, Pawła Stalmacha, Stalowa, Stara, Stara Cynkownia, Stolarzowicka od nr 1 do nr 91 nieparzyste, od nr 2 do nr 140 parzyste, Stroma, Wincentego Styczyńskiego, Szyb Pilgera, Szyb Zachodni, Świerkowa, Techniczna, Tomasza, Ustronie, Warszawska, Wąska, Wiązowa, Henryka Wieniawskiego, Wierzbowa, Wiosny Ludów, Wiśniowa, Włodarska, Wodna, Antoniego Wolnego, Worpie, Wysoka, Wytrwałych, Zabrzańska od nr 114 do końca parzyste, od nr 131 do końca nieparzyste, Zamkowa, Zgody, Zjednoczenia, Żwirowa

Okręg wyborczy 2.

Liczba mandatów: 5

Zasięg:

ul.: Mikołaja Adamka, Apteczna, Armii Krajowej, Astrów, Bałtycka, Bratków, Bażantowa, Władysława Broniewskiego, Chorzowska od nr 30d do końca ulicy parzyste, Świętych Cyryla i Metodego, Wiktora Maksa, Fabryczna, Grzegorza Fitelberga, Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Generała Grota‑Roweckiego, Godulska, Golfowa, Górnośląska, Generała Józefa Hallera, Harcerska, Jałowcowa, skwer Joanny Gryzik‑Schaffgotsch, Jodłowa, Kamienna , Karpacka, Kolonia Zgorzelec, Kolonia Zygmunt, Konwalii, Kosynierów, Krótka, Bolesława Krupińskiego, Krzyżowa od nr 2 do końca ulicy kolejno, z wyłączeniem nr 2a, 2b, 2c, 2d, Joachima Lelewela, Ludowa, Łabędzia, Łagiewnicka, Stanisława Małachowskiego, Małgorzatki, Mazurska, Ludwika Mierosławskiego, Młyńska, Maurycego Mochnackiego, Michała Nowakowskiego, Obywatelska, Orzegowska, Osiedle Hutnicze, Ostatnia, Palińskiego, Adolfa Piątka, Świętego Piotra, pl. Witolda Szalonka, Podhalańska, Pomorska, Prosta, Pszczelna, Aleksandra Puszkina, Mieczysława Romanowskiego, Zygmunta Rostkowskiego, Różana, Rudna, Skrajna, Skromna, skwer Józefa Larischa, skwer Ojca Rocha Szajcy, Spacerowa, Srebrna, Stokrotek, Szyby Rycerskie, Księdza Piotra Ściegiennego, Świętochłowicka, Świętojańska, Tatrzańska, Tulipanów, Warzywna, Wincentego Witosa, Biskupa Adriana Włodarskiego, Generała Zygmunta Wróblewskiego, Wyzwolenia, Zabrzańska od nr 1 do nr 129A nieparzyste i od nr 2 do nr 112A parzyste, Zakątek, Gabrieli Zapolskiej, Księdza Feliksa Zielińskiego, Zielna, Stanisława Żółkiewskiego

Okręg wyborczy 3.

Liczba mandatów: 5

Zasięg: ul.: 11‑go Listopada, 9‑go Maja, Batalionów Chłopskich, Blachówka, Boczna, Bolesława Śmiałego, Tadeusza Boya‑Żeleńskiego, Bytomska, Celna nr 7, od nr 19 do końca, Bronisława Czecha, Konstantego Damrota, Dąbrowa Miejska, Dąbrówki, Długa, Dolomitowa, Drzewna, Ksawerego Dunikowskiego, Dworska od nr 3 do końca, Aleksandra Fredry, Gajowa, Galmanowa, Głogowska, Witolda Gombrowicza, Górnicza, Graniczna, Jana Gutenberga, Gwarków Tarnogórskich, Wawrzyńca Hajdy, Ignatza Hakuby, Edmunda Herdy, Księdza Prymasa Augusta Hlonda, Franciszka i Wawrzyńca Holeczków, Jagodnik, Jagodowa, Księdza Pawła Jaskółki, Jasna, Joanny Chmielewskiej, Kaczmarczyków, Wincentego Kadłubka, Kawki, Jonasza Kofty, Edmunda Kokota, Koksowa, Komisji Edukacji Narodowej, Janusza Korczaka, Tadeusza Kościuszki, Krzemienia, Krzyżowa Góra, Ku Duklom, Lazarówka, Legnicka, Księdza Antoniego Leszczyka, Leśna, Letnia, Łukowa, Magdaleny, Malinowa, Miedziana, Mieszka I, Miła, Modrzewiowa, Musioła, Myśliwska, Nadziei, Gabriela Narutowicza, Niepodległości, Nowy Dwór, Obrońców Westerplatte, Okólna, Osikowa, Jerzego Ossolińskiego, Owocowa, Paczyńska, Ignacego Paderewskiego, Partyzantów, PCK, Piastów Śląskich, pl. Jana, pl. Pokoju, pl. Powstańców Śląskich, pl. Stanisława Witkiewicza, pl. Stefana Żeromskiego, Planeta, Pochyła, Podleśna, Podmiejska, Pokoju, Polna, Księcia Józefa Poniatowskiego, Powstańców, Prywatna, Kazimierza Przerwy‑Tetmajera, Przyjemna, Przy Kopalni Bytom, Ptakowicka, Radosna, Rokitnicka, Rondo Praw Kobiet, Rondo NSZZ Solidarność, Marszałka Edwarda Rydza‑Śmigłego, Segiet, Generała Władysława Sikorskiego, Księdza Piotra Skargi, Heleny Modrzejewskiej, skwer Na Stroszku, skwer Osiedlowy, skwer Aleksandra Zelwerowicza, Sosnowa, Spokojna, Sportowa, Spółdzielców, Stolarzowicka od nr 93 do końca nieparzyste, od nr 142 do końca parzyste, Strzelców Bytomskich od nr 50e do końca parzyste, od nr 53 do końca nieparzyste, Suchogórska, Szymały, Edwarda Szymkowiaka, Tęczowa, Kazimierza Trampisza, Tysiąclecia, Węglowa, Wiejska, Waltera Winklera, Władysława Łokietka, Wodczaka, Stanisława Wojciechowskiego, Jana Wróbla, Wrzosowa, Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Alfonsa Zgrzebnioka, Żołnierska

Okręg wyborczy 4.

Liczba mandatów: 5

Zasięg: ul.: Akacjowa, Alejka Marka Sienickiego, Alojzjanów, Arki Bożka, Józefa Bema, Bernardyńska, Pułkownika Jana Białego, Bolesława Chrobrego od nr 21 do końca, Brzezińska, Józefa Chełmońskiego, Chorzowska od nr 1 do końca nieparzyste, od nr 2 do nr 30c parzyste, Cicha, Jana Cybisa, Stefana Czarnieckiego, Dojazd, Dworska nr 1, 2, Juliana Fałata od nr 18 do końca parzyste, od nr 41 do końca nieparzyste, Floriańska, Józefa Gallusa, Głęboka, Bartosza Głowackiego, Grabowa, Artura Grottgera, Gwarecka, al. Jana Pawła II, Jana Nikodema Jaronia, Jaworowa, Kamieńska, Katowicka od nr 24 do końca parzyste, od nr 27 do końca nieparzyste, Kędzierzyńska, Wojciecha Kilara, Świętej Kingi, Klonowa, Jana Kochanowskiego, Kołobrzeska, Marii Konopnickiej, Kopalniana, Wojciecha Korfantego, Juliusza Kossaka, Krakowska, Józefa Ignacego Kraszewskiego od nr 11 do końca, Królowej Jadwigi, Krucza, Kruszcowa, Krzyżowa nr 1, 2a, 2b, 2c, 2d, Kwiatowa, Teofila Aleksandra Lenartowicza, Łączna, Jana Matejki, Karola Miarki od nr 16 do końca, Adama Mickiewicza, Piotra Miętkiewicza, Mikołaja, Miodowa, Feliksa Musialika, Odrzańska od nr 1 od nr 71, Orląt Lwowskich, Oświęcimska, Piekarska od nr 56 do końca parzyste, od nr 67 do końca nieparzyste, Marszałka Józefa Piłsudskiego od nr 69a do końca, pl. Akademicki, pl. Świętej Barbary, pl. Andrzeja Hiolskiego, pl. Jana III Sobieskiego, pl. Klasztorny, pl. Słowiański, pl. Karin Stanek, pl. Wojska Polskiego, Powstańców Śląskich, Północna, Wilhelma Prokopa, Bolesława Prusa, Przechodnia, Pszczyńska, Władysława Reymonta, Marii Rodziewiczówny, Doktora Józefa Rostka, Józefa Rudzkiego, Rycerska, Sandomierska, Księdza Wacława Schenka, Siemianowicka, Sienna, Skwer Spotkania, skwer Tajnej Organizacji Nauczycielskiej, Słoneczna, Franciszka Smółki, Sokoła, Leopolda Staffa, Staromiejska, Stawowa, Księdza Józefa Szafranka, Szczęść Boże, Szkolna, Karola Szymanowskiego, Towarzyska, Tramwajarzy, Juliana Tuwima, Ułańska, Wałowa, Wesoła, Stanisława Witczaka, Piotra Woźniaka od nr 1 do nr 51 nieparzyste, od nr 2 do nr 68 parzyste, Ludwika Zamenhofa, Zielona, Stefana Żeromskiego, Żołnierza Polskiego

Okręg wyborczy 5.

Liczba mandatów: 5

Zasięg: ul.: Aleja Legionów, Aleja Tenisistów, Teodora Axentowicza, Bolesława Chrobrego od nr 1 do nr 20, Browarniana, Cegielniana, Chłodna, Fryderyka Chopina, Ignacego Chrzanowskiego, Adama Didura, Michała Drzymały, Dworcowa, Karola Estreichera, Juliana Fałata od nr 1 do nr 39 nieparzyste, od nr 2 do nr 16E parzyste, Gliwicka, Jagiellońska, Józefa Jainty, Wincentego Janasa, Antoniego Józefczaka, Jana Kasperka, Jana Kasprowicza, Katowicka od nr 1 do nr 25 nieparzyste, od nr 2 do nr 22 parzyste, Kazimierza Wielkiego, Kolejowa, Kościelna, Księdza Karola Koziołka, Józefa Ignacego Kraszewskiego od nr 1 do nr 10, Krawiecka, Józefa Kwietniewskiego, Józefa Ligęzy, Juliusza Ligonia, Lwowskich Dzieci, Łużycka, Jacka Malczewskiego, Mariacka, Karola Miarki od nr 1 do nr 15, Stanisława Moniuszki, Gustawa Morcinka, Murarska, Porucznika Serafina Myśliwca, Księdza Franciszka Nawrota, Generała Niedźwiadka‑Okulickiego, Obozowa, Bożenny Odlanickiej‑Poczobutt, Odrzańska od nr 72 do końca, Stanisława Olejniczaka, Olimpijska, Elizy Orzeszkowej, Parkowa, Piastów Bytomskich, Piekarska od nr 1 do nr 65 nieparzyste, od nr 2 do nr 54 parzyste, Pilotów, Piłkarska, Marszałka Józefa Piłsudskiego od nr 1 do nr 69, Pionierów, pl. Georga Bruninga, pl. Grunwaldzki, pl. Tadeusza Kościuszki, pl. Kazimierza Kruczkowskiego, pl. Rodła, pl. Generała Władysława Sikorskiego, pl. Władysława Targalskiego, pl. Michała Wolskiego, Podgórna, Powstańców Warszawskich, Przemysłowa, Kazimierza Pułaskiego, Rajska, Mikołaja Reja, Tadeusza Rejtana, Robotnicza, Rynek, Rzeźnicza, Sądowa, Ireny Sendlerowej, Henryka Siemiradzkiego, Składowa, Marii Skłodowskiej‑Curie, Podkomisarza Tadeusza Bartosika, skwer Leopolda Kobierskiego, skwer Świętej Matki Teresy z Kalkuty, skwer Ojca Ryszarda Ślebody, skwer Ojca Adama Wiktora, Skwer Romana Kostrzewskiego, Jana Smolenia, Ludwika Solskiego, Stefana Batorego, Strażacka, Strzelców Bytomskich od nr 1 do nr 51 nieparzyste, od nr 2 do nr 50d parzyste, Targowa, Tarnogórska, Topolowa, Towarowa, Łukasza Wallisa, Stanisława Webera, Piotra Woźniaka od nr 53 do końca nieparzyste, od nr 70 do końca parzyste, Wrocławska, Leona Wyczółkowskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Zachodnia, Zaułek, Zygmunta Starego, Żwirki i Wigury

