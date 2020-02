Bytom: reklamy w mieście. Co sądzą o nich mieszkańcy? Ruszyły konsultacje społeczne

Nie da się ukryć, że reklamy atakują nas dosłownie wszędzie, otaczają z każdej ze stron. W dużych miastach jest ich pełno - na ulicach czy nad witrynami sklepowymi. Czy w Bytomiu mamy do czynienia z tzw. chaosem, który jest związany z duża ich liczbą? Na to i inne pytania Urząd Miasta chce poznać odpowiedź.

- Chcemy spytać mieszkańców, co im się w danym miejscu nie podoba, jakich zmian oczekują. Spacery będą przebiegały ulicami, przy których znajdują się zabytkowe kamienice

Wypełnienie ankiet to niejedyny sposób, dzięki któremu mieszkańcy mogą się wypowiedzieć na temat obecności reklam w przestrzeni publicznej. Urząd Miasta zaprasza także wszystkich na tzw. spacery badawcze, które odbędą się 17 (o godz. 11) i 24 lutego (o godz. 15:30).

Co jednak najistotniejsze: można je wypełniać do 1 marca.

Trasa będzie przebiegała następująco - początek nastąpi spod budynku Biura Promocji Bytomia, później wszyscy udadzą się w kierunku Dworcowej i Placu Wolskiego a także wzdłuż ul. Wrocławskiej aż do Parku Kachla.

Są to kolejne elementy niezbędne do prac nad uchwałą w sprawie zasad i warunków umieszczania obiektów małej architektury, tablic reklamowych oraz ogrodzeń.

Wnioski mieszkańców Bytomia zostaną zawarte w uchwale reklamowej

Uchwała reklamowa ma za zadanie wprowadzić ład przestrzenny na terenie miasta, a przedsiębiorcom natomiast pomóc w dotarciu z czytelną informacją do potencjalnych klientów.

Wszystkie wnioski zostaną następnie ujęte w specjalnym raporcie. I to właśnie na jego podstawie powstaną odpowiednie zapisy we wspomnianej już tzw. uchwale reklamowej.

Przypomnijmy, że ustawa krajobrazowa weszła w życie we wrześniu 2015 roku. Wprowadziła ona nowe rozwiązania, które mają na celu ochronę krajobrazu. Co jednak wówczas było najistotniejsze: umożliwia samorządom możliwość ustalania zasad i warunków sytuowania szyldów, tablic i urządzeń reklamowych, a także ich gabaryty czy rodzaje materiałów, z jakich nośniki mogą być wykonane. W razie niedostosowywania się do wymogów - samorządy mogą wymierzać kary w tym temacie.