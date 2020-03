Bytom: policjanci zabezpieczyli nielegalne automaty do gier ZDJĘCIA

Policjanci, którzy na co dzień zajmują się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, otrzymali informację, że w jednym z lokali w centrum miasta udostępniane są automaty do gier hazardowych nieposiadające wymaganej koncesji.

Wspólnie z funkcjonariuszami śląskiej KAS wkroczyli do punktu, w którym podejrzewali, że znajdują się nielegalne maszyny. Jak się okazało: ich przypuszczenia potwierdziły się. Stróże prawa znaleźli wewnątrz pięć urządzeń.

Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą o grach hazardowych: na prowadzenie gier na tego typu maszynach wymagana jest odpowiednia koncesja, której akurat właściciel nie posiadał.

Dlatego też trafiły one do magazynu śląskiej Służby Celno-Skarbowej. Ponadto, do sprawy mundurowi zabezpieczyli gotówkę. Obecnie śledczy ustalają, jakie straty poniósł Skarb Państwa w związku z nielegalną działalnością salonu gier.

Policja zwraca uwagę, że z dniem 1 kwietnia 2017 roku weszły przepisy znowelizowanej ustawy o grach hazardowych. - Za posiadanie nielegalnych automatów grożą surowe kary pieniężne tj. 100 tys. zł od jednego automatu. Takiej karze podlega zarówno urządzający nielegalne gry hazardowe, jak i właściciel lokalu, w którym taki proceder się odbywa. Dodatkowo za urządzanie gier hazardowych wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji, lub zezwolenia grozi odpowiedzialność karna – wysoka kara grzywny, kara pozbawienia wolności do lat 3, albo obie kary łącznie - możemy przeczytać na stronie bytomskiej policji.