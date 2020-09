W Bytomiu ruszyła infolinia prowadzona przez seniorów dla seniorów. Miasto bierze udział w innowacyjnym projekcie

Co ciekawe, Bytom jest jednym z pierwszych trzech miast w naszym kraju, który bierze udział w innowacyjnym projekcie - „Halo Aktywni60+” . Odpowiada za niego Centrum Doradztwa Strategicznego z Krakowa. Całe przedsięwzięcie realizowane jest od 2018 roku.

W poniedziałek, 7 sierpnia, uruchomiono Bytomski Telefon Seniora (32 784 78 48). Korzystać mogą z niego starsi mieszkańcy miasta, którzy potrzebują telefonicznie porozmawiać. Po drugiej stronie odezwą się natomiast seniorzy - wolontariusze chętni by pomóc.

- Chcemy, żeby bytomscy seniorzy mogli czerpać wiedzę o tym, co ciekawego dzieje się w mieście z różnych źródeł. Zależy nam też na tym, żeby nie czuli się samotni i mogli liczyć na rozmowę z życzliwym człowiekiem. Właśnie temu będzie służyła nasza infolinia prowadzona przez wspaniałych seniorów-wolontariuszy – nie ma wątpliwości Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia.

Inicjatywa zacna, ale nie mogłaby zostać wdrożona w życie, gdyby nie... bytomscy seniorzy chętni do pomocy. Duża grupa zaangażowała się w ten pomysł od samego jego początku. Wspólnie z ekspertami z Centrum Doradztwa Strategicznego wypracowali oni kluczowe założenia, dzięki którym Bytomski Telefon Seniora będzie należycie funkcjonował.

Inicjatywa ma służyć seniorom, którzy potrzebują „wygadać się” drugiej osobie

Przed uruchomieniem Bytomskiego Telefonu Seniora, osoby które obsługują linię przeszły szereg niezbędnych szkoleń m.in. w zakresie umiejętności komunikacyjnych. Wolontariusze przeprowadzili również badania ankietowe wśród swoich rówieśników, mieszkańców Bytomia, dzięki temu poznały ich problemy czy potrzeby. Było to niezwykle istotne - nie da się ukryć, że usprawni to pracę dyżurnym.

Bytomski Telefon Seniora jest obsługiwany przez wolontariuszy w czasie ich dyżurów (od poniedziałku do środy w godz. od 10 do 14). W czasie swojej pracy oddzwaniają także do osób, które chciały się połączyć poza wyznaczonymi godzinami.