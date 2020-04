W Bytomiu można wynająć auto na minuty. Do miasta wraca carsharing

Od poniedziałku, 20 kwietnia, na Śląsku i w Zagłębiu zaczął działać nowy operator carsharingowy. Mowa tu o firmie Panek, która oferuje największa flotę samochodów wynajmowanych na minuty w Polsce.

Firma Panek nowym operatorem carsharingu na Śląsku i Zagłębi

- W związku w przedłużającą się sytuacją epidemiczną podjęliśmy decyzję o kontynuacji ekspansji usługi. Większość połączeń kolejowych jest zawieszonych, nie działają samoloty, a potrzeba przemieszczania dalej występuje - wyjaśnia Katarzyna Panek, rzeczniczka Panek S.A.

- Nie chcemy nikogo namawiać do wychodzenia z domu, dajemy możliwości tym, którzy tego potrzebują. Dzięki CarSharingowi można na przykład zrobić większe zakupy, co z kolei powoduje, że do sklepu chodzimy rzadziej. Zmniejsza się szansa zarażenia i kolejki. Wiemy, że nie każdy ma samochód, my mamy ich ponad 2 tys. i robimy wszystko, aby były jak najbardziej użyteczne - dodaje.