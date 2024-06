Ponad 30 st. C w cieniu - ale upał! Janusz już ma dosyć... Zobacz te MEMY. Tak internauci żartują z pogody

IMGW wydało ostrzeżenie meteorologiczne dla woj. śląskiego. Czeka nas istna huśtawka pogodowa. Nawiedzające nas upały przeplatać się będą z dużo chłodniejszą, deszczową i burzową aurą.

Upały w Śląskiem! Zobacz MEMY - kliknij TUTAJ Wakacje coraz bliżej, a my już w połowie czerwca możemy odczuć istnie letnią aurę. Temperatura maksymalna w najbliższych dniach sięgnie 30°C! Co z pewnością ucieszy miłośników upalnej pogody. We wtorek IMGW zapowiada zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu miejscami wzrastające do dużego. Możliwe przelotne opady deszczu oraz burze, zwłaszcza na południu. Suma opadów w czasie burz miejscami do 15 mm. Temperatura maksymalna od 27°C do 30°C, w rejonach podgórskich od 25°C do 28°C, wysoko w Beskidach od 17°C do 20°C. Wiatr słaby, południowo-zachodni. W górach wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 75 km/h.

Za to w środę zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu miejscami wzrastające do dużego. Po południu i wieczorem przelotne opady deszczu oraz burze z gradem. Suma opadów w czasie burz miejscami do 25 mm. Temperatura maksymalna od 29°C do 32°C, w rejonach podgórskich od 27°C do 30°C, wysoko w Beskidach od 19°C do 22°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni. W górach wiatr umiarkowany, okresami dość silny, porywisty, południowo-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 95 km/h.

Dobrze, że śmiech pomaga dotlenić przegrzany organizm No, owszem, można narzekać. Ale co to da? Upał i żar z nieba - NAJLEPSZE MEMY Lepiej pośmiejmy się z rekordowych upałów. Internet podsuwa memy, które odwrócą uwagę od wygórowanego słupka rtęci. Zresztą, zobaczcie poniżej:

Wideo Znaleziono ślady ptasiej grypy w Teksasie