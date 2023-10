Nowe przedszkole z oddziałem żłobkowym powstanie w Bytomiu! Zapowiedziano nowe inwestycje finansowane z Rządowego Programu Polski Ład

W centrum Bytomia powstanie nowe przedszkole

Mieszkańcy Śródmieścia mają powód do radości. W ścisłym centrum miasta powstanie nowe przedszkole z oddziałem żłobkowym. Włodarze miasta tym samym odpowiadają na potrzeby mieszkańców. Bytom otrzymał dofinansowanie w kwocie 40 milionów złotych na kolejne inwestycje.

- Pieniądze przeznaczymy na przebudowę dróg w Łagiewnikach, Suchej Górze oraz Miechowicach. Zrealizujemy też ważną dla bytomian inwestycję związaną z budową przedszkola w Śródmieściu oraz kolejnego oddziału żłobkowego. Przeprowadzimy termomodernizację Przedszkola Miejskiego nr 9 w Szombierkach - oficjalna strona miasta przytacza wypowiedź prezydenta Mariusza Wołosza.

Dwadzieścia procent kwoty dofinansowania zostanie przeznaczone na stworzenie nowego przedszkola z oddziałem żłobkowym. Lokalizacja nowej placówki jest świetnie znana mieszkańcom Bytomia, bowiem jest to ścisłe centrum miasta. Budynek przy ulicy Jana Smolenia 20 należał niegdyś do Zakładów Naprawczych Sprzętu Medycznego. Przystosowanie go do potrzeb przedszkola wiąże się z wieloma pracami budowalno-remontowymi.