Dzień bez plecaka w Szkole Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu. Dzieci wykazały się nie lada kreatywnoscią!

Bytomska "51" dała czadu! Kliknij TUTAJ i zobacz ZDJĘCIA

Dzień Bez Plecaka to stosunkowo nowy trend w polskich szkołach. Uczniowie prześcigają się w szalonych pomysłach na to, w co zapakować swoje podręczniki i przybory szkolne. Jeśli znudził się Wam klasyczny tornister, to tak jak uczniowie SP nr 51 w Bytomiu, możecie swoje pakunki załadować do opony, kosza na śmieci, czy walizki!