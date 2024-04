Niecodzienny konkurs w nietuzinkowej odsłonie. Uczniowie z różnych rejonów woj. śląskiego przyjechali do Bytomia odebrać nagrody

- Bardzo się cieszę kiedy widzę, że w kręgu zainteresowań dzieci i młodzieży znalazła się twórczość Adama Mickiewicza, bo to ważna historia, nasze dziedzictwo kulturowe i jeśli wy nadal się tym interesujecie, chcecie brać udział w takich konkursach, to oznacza, że wszystko idzie w dobrym kierunku - mówił Mariusz Wołosz, który objął konkurs swoim patronatem.

Jak podkreślał, w swojej politycznej pracy działa w myśl sentencji zawartych m.in. w polskiej literaturze.

- Mam swój ulubiony cytat Adama Mickiewicza i te słowa są ze mną cały czas, chodzi o cytat z drugiej części "Dziadów", w którym czytamy, że "kto nie był ni razu człowiekiem, temu człowiek nic nie pomoże". I choć te słowa zapisane były wiele, wiele lat temu muszę wam powiedzieć, że każdorazowo, kiedy jest do podjęcia jakaś trudna decyzja, bardzo często związana z losem ludzi - to zawsze mam go z tyłu głowy - dodawał prezydent.