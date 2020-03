Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie wspiera bytomski szpital. Chodzi o szycie maseczek ochronnych

Takie akcje trzeba nagłaśniać. Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu otrzyma ok. 2 tysięcy maseczek ochronnych. W pomoc włączył się Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie.

Szyją maseczki ochronne dla bytomskiego szpitala

Wspomniane maseczki, które szyją dziewczyny z radzionkowskiego MOW-u, powstają w pracowni krawieckiej, która na co dzień jest przeznaczona dla wszystkich osób, które uczą się w szkole podstawowej z przysposobieniem do pracy w zawodzie krawiec.

Akcja dla bytomskiego szpitala to jedno z wielu działań, w które angażuje się radzionkowski ośrodek. Obecnie przebywa tu 58 dziewcząt do 18-go roku życia, które chcą pomóc w tym trudnym czasie.

Nie da się ukryć, że zajęcia w pracowni otwierają im drogę do kontynuowania nauki tego zawodu, a także zwiększają szanse na rynku pracy.

- Staram się przekonać ich, że to, kim będą w przyszłości, w dużej mierze zależy od nich. Na początku, przed każdym konkursem dziewczęta są trochę wycofane, wydaje im się, że nie dadzą rady, bo nikt im wcześniej nie mówił, że mają talent i to one decydują, co zrobią ze swoimi umiejętnościami - tłumaczy Barbara Fricowska, wychowawczyni ośrodka.

Warto nadmienić, że dziewczęta swoje umiejętności krawieckie, już od kilku lat, prezentują z powodzeniem chociażby podczas Festiwalu Mody i Stylizacji, który odbywa się w Zespole Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu. W konkursach zajmują wysokie pozycje.