Przegląd prasy Bytom 22.06.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Bytomiu

Trwa Święto Bytomia 2024 na Placu Jana III Sobieskiego. Wśród gwiazd tegorocznej edycji znajdą się C-Bool, Julia Żugaj, Bajm oraz Smolasty. Pierwszego dnia imprezy, 21 czerwca, wystąpią między innymi Siostry Wajs & Stonoga, Grzegorz Poloczek, Paweł Gołecki oraz Milla, a wieczór zakończy koncert C-Boola. Zapraszamy do zapoznania się z pełnym programem Dni Bytomia 2024 i dołączenia do wspólnego świętowania na Placu Jana III Sobieskiego!

To już koniec. Rok szkolny 2023/2024 przechodzi do historii. Przynajmniej dla uczniów, bowiem nauczyciele mają jeszcze sporo do zrobienia - przed nimi wypełnianie dokumentacji, porządki w salach, ostatnie konferencje. Jednak dziś, 21 czerwca najważniejsi są oni - uczniowie, który oficjalnie rozpoczęli wakacje. W bytomskiej Szkole Podstawowej nr 9 zakończono rok szkolny podczas niezwykłej akademii. Później rozdano świadectwa i specjalne wyróżnienia. Zobacz ZDJĘCIA!