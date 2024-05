Gdzie zjesz lody w Bytomiu? Odkryj miejsca, które kuszą smakiem

Tutaj możesz się wybrać na lody w Bytomiu

Jakie lody oferują lodziarnie w Bytomiu?

Sporządzane są z gotowych mieszanek w proszku, które łączy się z wodą. Maszyna zamraża tak powstałą masę. Podaje się je w formie stożka w waflu. W trakcie wytwarzania zostają napowietrzone, a ich temperatura jest nieco wyższa niż innych lodów. Ich konsystencja jest delikatna i kremowa. Najpopularniejsze są śmietankowe i czekoladowe, ale w sprzedaży są też np. truskawkowe, malinowe, pistacjowe. A do tego możemy poprosić o polewę, także w różnych smakach.

Odróżniają się od pozostałych tym, że nie posiadają w swoim składzie produktów odzwierzęcych. To najczęściej sorbety lub lody robione z wegańskich zamienników np. mleka kokosowego, sojowego lub z nerkowca z owocami. Mają takie same walory smakowe, jak te tradycyjne i z pewnością bardzo zdrowe.

Jak wyglądały pierwsze lody?

Już w starożytnych Chinach wspominano o deserach z mleka, owoców i lodu. Lodami delektowali się także wybrańcy zamieszkujący starożytną Grecję i Rzym. Ponieważ zachodziła konieczność pozyskiwania lodu z wysokich gór był to posiłek unikatowy w formie współczesnego sorbetu.

W Renesansie odkryto, że po włożeniu zamkniętego pojemnika z kremem mleczno-jajecznym do naczynia z lodem i solą zostanie on zamrożony. Pierwsza lodziarnia o nazwie Cafe Procope została otwarta w 1686 roku we Francji.