Bytom: w domu pomocy społecznej przedłużona kwarantanna. Jak wygląda obecnie sytuacja w „Kombatancie”?

Na samym wstępie przypomnijmy, że 31 marca personel i podopieczni bytomskiego Domu Pomocy Społecznej „Kombatant”, który znajduje się przy ul. Stolarzowickiej, zostali poddani kwarantannie, gdyż u jednej z osób potwierdzono zakażenie koronawirusem. Mężczyzna trafił następnie do szpitala w Tychach.

Warto też dodać, że zarówno pracownicy, jak i podopieczni regularnie monitorują swój stan zdrowia – dwa razy dziennie mierzą temperaturę, a także korzystają z telekonsultacji medycznych.

Jeśli u pensjonariusza pojawi się podwyższona temperatura, przewożony jest on natychmiast do szpitala. W ostatni weekend trzy osoby z ośrodka trafiły do tyskiego szpitala z powodu wyżej wymienionego powodu.

Jak podkreśla Urząd Miejski w Bytomiu wszystkie osoby mają zapewnioną opiekę, prawidłową pielęgnację, a także wyżywienie. Pomieszczenia w domu pomocy społecznej są na bieżąco dezynfekowane, a cały personel ośrodka korzysta z ośrodków ochrony indywidualnej. Mowa tu o maseczkach, fartuchach, przyłbicach ochronnych, rękawiczkach jednorazowych czy niezbędnych płynach dezynfekcyjnych.