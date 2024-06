WYNIKI wyborów do PE 2024 - BYTOM. Ci kandydaci uzyskali najwięcej głosów! Tak głosowali bytomianie. Wybory do Parlamentu Europejskiego

Jak w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024 głosowano w Bytomiu? Znamy nazwisk kandydatów, którzy w naszym mieście uzyskali najwięcej głosów! W galerii prezentujemy 5 osób z największą liczbą głosów w Bytomiu oraz szczegółowe wyniki wszystkich 10 list w tym mieście!

W całej Polsce są do rozdysponowania 53 mandaty do PE. Oficjalne wyniki z PKW wskazują, że KO zdobyło 21 mandatów, PiS - 20. Liczba mandatów, które zdobyła Konfederacja to sześć, a Lewica oraz Trzecia Droga mają ich po trzy.

Frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2024 r. w Bytomiu wyniosła 35,98%. To mniej niż ogólnopolska frekwencja, równa 40,65%.

WYNIKI wyborów do PE 2024 - BYTOM: