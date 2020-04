W Bytomiu stanęły specjalne kurtyny odkażające ZDJĘCIA

Nie tak dawno, BPK zamontowało chloratory do odkażania kanalizacji w szpitalach, a także domach pomocy społecznej. To jednak nie koniec pomysłów z ich strony. Tym razem na terenie miasta zainstalowano trzy kurtyny odkażające przed wejściami do bytomskich placówek medycznych. W ten sposób władze walczą z rozprzestrzeniającym się koronawirusem.

W Bytomiu działają kurtyny odkażające

Wspomniane urządzenia to tak naprawdę... przerobione kurtyny wodne, które wykorzystywane są w upalne dni, aby ochłodzić wszystkich mieszkańców. Różnica jest taka, że zamiast wody, leci dezynfekujący płyn, który umożliwia każdej osobie wchodzącej, jak i wychodzącej ze szpitala odkażenie ubrań.

Trzy kurtyny zostały ustawione przed wejściami: