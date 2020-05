W Bytomiu przybyło wolontariuszy, a coraz mniej jest seniorów, którzy proszą o pomoc w zakupach

– Do połowy kwietnia nasi wolontariusze docierali do 35 osób starszych tygodniowo, teraz w analogicznym okresie czasu pomagamy nie więcej niż 15 seniorom – informuje Tomasz Greczkowicz z Fundacji Petralana, jeden z pomysłodawców całej akcji.

Choć - jak zaznaczają inicjatorzy przedsięwzięcia - przybyło wolontariuszy (ich liczba się potroiła!), również dzięki wsparciu mediów, to drastycznie spadła liczba seniorów korzystających z pomocy w zakupach w ramach akcji, która ruszyła na terenie Bytomia w połowie marca.

„Pomoc dla seniora” to inicjatywa skierowana do mieszkańców Bytomia, którzy ukończyli 65 lat, mieszkają samotnie lub z osobą niepełnosprawną oraz przewlekle chorych. Polega na pomocy w dostarczaniu zakupów spożywczych, środków czystości i lekarstw. Konieczne jest tylko podanie adresu, pod którym wolontariusz ma się pojawić po listę zakupów i kwotę przeznaczoną na zakupy (maksymalna wartość to 400 zł).

Fundacja zaznacza, że zapewniane jest - w ramach akcji - bezpieczeństwo zarówno wolontariuszom, jak i seniorom. Osoba pomagająca wyposażona jest bowiem w rękawiczki, a także maski ochronne.

Co zrobić, żeby móc pomagać osobom starszym z Bytomia? Wystarczy wysłać zgłoszenie na adres mailowy: fundacja@petralana.eu lub zadzwonić pod numer telefonu: 602 662 398. Z kolei chęć skorzystania z pomocy można zgłaszać pod następującym numerem: 32 388 67 22.