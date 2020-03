W Bytomiu powstanie Centrum Sportów Wspinaczkowych i Siłowych na terenie dawnej kopalni ZDJĘCIA

Pierwszy raz informacja o tej inwestycji pojawiła się w październiku 2018. Dzięki unijnej dotacji budynki po dawnej kopalni Rozbark zostaną uratowane. Właśnie tu, obok teatru, przy ul, Chorzowskiej w Bytomiu, powstanie Centrum Usług Sportów Wspinaczkowych i Siłowych oraz Usług Społecznych.

Bytom: powstanie Centrum Sportów Wspinaczkowych

- Pomysł na Centrum Sportów Wspinaczkowych powstał, aby zapewnić naszej kadrze dobre warunki do treningów i do organizacji zawodów również na szczeblu europejskim. Do tej pory, nigdzie nie było to możliwe. Organizacja takich zawodów sprawi również, że nasze miasto będzie miało możliwość zostać zauważone i docenione - wyjaśnia Dobromir Bujak, prezes Skarpy Bytom.

Taka decyzja jest dość zrozumiała, gdyż polscy zawodnicy odnoszą w sportach wspinaczkowych coraz większe sukcesy - również na arenie międzynarodowej.

Choć według zapowiedzi, obiekt ma służyć przede wszystkim rozwojowi bytomskiej młodzieży ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego, to w planach jest także ściąganie tu kadry wspinaczkowej z Polski. Nie zapomniano bowiem o zapleczu noclegowym.