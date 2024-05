Przegląd prasy z Bytomia. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 26.05.2024

SPORT. 25 maja, w meczu 34. kolejki II ligi Polonia Bytom pokonała rezerwy Lecha Poznań 3:0. Spotkanie w Bytomiu oglądał komplet widzów, który po zwycięstwie świętował awans drużyny trenera Łukasza Tomczyka do baraży o Fortuna 1. Ligę. Zobaczcie zdjęcia kibiców i meczu Polonia Bytom - Lech II Poznań.

Funkcjonariusze policji z Bytomia zwalczający przestępczość gospodarczą zatrzymali mężczyznę, który umieścił alkohol w automacie do przekąsek. Nie posiadał także zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Za nielegalną sprzedaż alkoholu 44-letniemu mieszkańcowi Bytomia grozi kara grzywny.

Proces wyburzania EC Miechowice trwa od ponad pół roku. To skłaniający do refleksji, smutny widok. Pracownicy firmy PBŚ z Kielc codziennie o szóstej rano uruchamiają spawarki, koparki, podnośniki i doprowadzają do kresu ponad osiemdziesięcioletnią historię tego miejsca. Sprawdziliśmy na jakim etapie są prace i kiedy planowany jest ich koniec.