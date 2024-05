Lista lokali wyborczych w Bytomiu, w których można głosować podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego

Podział na okręgi w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024?

Lista lokali wyborczych w Bytomiu

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

I Liceum Ogólnokształcące

IV Liceum Ogólnokształcące

IV Liceum Ogólnokształcące

Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2

Ochotnicza Straż Pożarna w Górnikach

Państwowe Szkoły Budownictwa-Zespół Szkół

Przedszkole Miejskie Nr 14

Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego

Szkoła Podstawowa Nr 16

Szkoła Podstawowa Nr 21

Szkoła Podstawowa Nr 21

Szkoła Podstawowa Nr 23

Szkoła Podstawowa Nr 23

Szkoła Podstawowa Nr 27

Szkoła Podstawowa Nr 28

Szkoła Podstawowa Nr 28

Szkoła Podstawowa Nr 3

Szkoła Podstawowa Nr 32

Szkoła Podstawowa Nr 32

Szkoła Podstawowa Nr 32

Szkoła Podstawowa Nr 32

Szkoła Podstawowa Nr 33

Szkoła Podstawowa Nr 33

Szkoła Podstawowa Nr 33

Szkoła Podstawowa Nr 36

Szkoła Podstawowa Nr 36

Szkoła Podstawowa Nr 36

Szkoła Podstawowa Nr 37

Szkoła Podstawowa Nr 37

Szkoła Podstawowa Nr 37

Szkoła Podstawowa Nr 38

Szkoła Podstawowa Nr 38

Szkoła Podstawowa Nr 42

Szkoła Podstawowa Nr 43

Szkoła Podstawowa Nr 44

Szkoła Podstawowa Nr 44

Szkoła Podstawowa Nr 44

Szkoła Podstawowa Nr 45

Szkoła Podstawowa Nr 45

Szkoła Podstawowa Nr 45

Szkoła Podstawowa Nr 45

Szkoła Podstawowa Nr 46

Szkoła Podstawowa Nr 46

Szkoła Podstawowa Nr 47

Szkoła Podstawowa Nr 5

Szkoła Podstawowa Nr 5

Szkoła Podstawowa Nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi

Szkoła Podstawowa Nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi

Szkoła Podstawowa Nr 54

Szkoła Podstawowa Nr 54

Szkoła Podstawowa Nr 6

Szkoła Podstawowa Nr 6

Szkoła Podstawowa Nr 9

Szkoła Podstawowa Nr 9

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 40

Szkoła Podstawowa nr 26

Szkoła Podstawowa nr 26

Szkoła Podstawowa nr 26

Szkoła Podstawowa nr 26

Technikum Nr 4

Technikum Nr 4

V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego

ZBM-Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

Zespół Szkół Specjalnych Nr 3

Zespół Szkół Technicznych

Wybory w Polsce są pięcioprzymiotnikowe. Co to znaczy?

Głosowanie w wyborach europejskich

Ile trzeba mieć lat, by móc wziąć udział w wyborach?

Wiek wymagany do uzyskania prawa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego może się różnić w zależności od kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Ogólnie jednak, większość państw, w tym Polska, stosuje zasadę, że obywatele muszą osiągnąć pełnoletność, czyli mają ukończone 18 lat, aby móc uczestniczyć w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W 2024 roku po raz pierwszy udział w wyborach do Europarlamentu wezmą 16 i 17 – latkowie z Belgii.

Głosowanie poza miejscem zamieszkania