Kabaret Moralnego Niepokoju wystąpi niebawem w Bytomiu. To będzie premierowy program!

Kabaret Moralnego Niepokoju wystąpi w Bytomiu. Przedstawi nowy program artystyczny

„Za długo panowie byli grzeczni” - tak właśnie brzmi tytuł najnowszego programu Kabaretu Moralnego Niepokoju, który zostanie przedstawiony publiczności w Bytomiu już w piątek, 24 września i to dwukrotnie - o godz. 17 i 20. Występ odbędzie się w Bytomskim Centrum Kultury (pl. Karin Stanek 1).

Jak dodają organizatorzy, całość potrwa ok. 2 godzin. "Przez właśnie tyle czasu można zapomnieć, że jest/było coś takiego jak jakaś pandemia. Jest za to ciepły, błyskotliwy i inteligentny humor, którym kabaret komentuje życie. [...] Jest cała galeria postaci, która ma dosyć przypisanych przez konwenanse życiowych ról i która postanawia z tym zerwać. Bo jak długo można się dostosowywać do tego, co chcą w nas widzieć inni?" - możemy przeczytać w zapowiedzi całości.