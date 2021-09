Bytomski szpital szczepi na COVID-19 chorych psychicznie. Boją się chipów, trucizny, spisku i bezpłodności

Oddział psychiatrii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu umożliwia szczepienia przeciw COVID-19 pacjentom z chorobami psychicznymi. Udało się zaszczepić już ponad 50 pacjentów. To dla nich duże ułatwienie.

- Ponad 50 pacjentów Oddziału Psychiatrii WSS nr 4 w Bytomiu zostało zaszczepionych przeciwko COVID-19. To ważne, bo dotyczy populacji wykluczonej - podkreśla Wojciech Sołtys, szef oddziału.

Być może, gdyby nie pobyt w szpitalu, ci ludzie nigdy nie dotarliby do punktu szczepień. Akcja ta jest inicjatywą dwójki lekarek bytomskiego Oddziału Psychiatrii, Marty Bielówki i Anny Błaszkiewicz.

- Do szczepień osób z chorobami psychicznymi personel musi przygotować się w sposób szczególny. Przekonać ich do tego, żeby podejmowali decyzję o szczepieniu w sposób świadomy. Ostre stany psychiatryczne zwykle wykluczają możliwość świadomego wyrażenia woli – tłumaczy dr Wojciech Sołtys. - Słysząc o szczepieniach, chorzy często opowiadają o możliwych zmianach materiału DNA czy późniejszej bezpłodności, wprowadzaniu chipów pod skórę, spisku firm farmaceutycznych czy zawartych w szczepionkach truciznach. Nierzadko słyszymy też od naszych pacjentów, że nie ma żadnego koronawirusa, a cała pandemia jest jakimś spiskiem. Niektórzy autentycznie boją się, że po trzeciej dawce szczepionki następuje śmierć, a pierwsze dwie są do tego przygotowaniem.