Życzenia i kartki na DZIEŃ KOBIET 2024 - do wysłania za darmo, dla żony, dziewczyny czy koleżanki. Wierszyki śmieszne i poważne

Życzenia i kartki na DZIEŃ KOBIET 2024 - do wysłania za darmo, dla żony, dziewczyny czy koleżanki

By czasu starczyło na wszystko, szczęście dopisywało mimo wszystko, w sukcesy obrodziło, a to co dobre na lepsze się zmieniło.

Leśny wiatr głośno dmucha, serce szepcze coś do ucha, a me serce nie z kamienia, więc przesyła Ci życzenia.

Zero mycia, zero prania, zero szycia, gotowania. Dziś Dzień Kobiet , drogie panie, tysiąc kwiatów na śniadanie. A od jutra do roboty, resztę dnia świętują chłopy ;)

Doskonałości w każdym calu Byś nigdy nie czuła smutku i żalu Uśmiechu na twarzy przez cały rok Byś do marzeń miała tylko krok Aby na Twe zakupy pieniądze rosły nisko na drzewie A książę z bajki zbierał je dla Ciebie :) W tym szczególnym dniu życzę Ci wszystkiego co pragnie Twoje serce I żeby to nie był tylko zwykły list w szklanej butelce…

W piękny dzień Twojego święta, Bądź zawsze uśmiechnięta, Ponieważ złość i smutek piękności szkodzi, A radość i uśmiech Ci to wynagrodzi, Więc skromny kwiat ode mnie przyjmij, I swój uśmiech z serca do mnie wyjmij.

By się spełniły Twoje życzenia, by się ziściły Twoje marzenia, by uśmiech często gościł na Twej twarzy, byś zdobyła w życiu, szczyt swoich marzeń wszystko, co chciałabyś by się zdarzyło wszystko czego pragniesz by Twoim było

Życzenia na DZIEŃ KOBIET. Wierszyki i eKARTKI do wysłania SMS, MMS, FB, What's App [8 marca 2024]

Może czasem zapominam, W biegu życia to umyka, Tysiąc spraw, większa, mniejsza Lecz dziś to Ty jesteś najważniejsza!

Z okazji dnia kobiet życzę Ci zbierania z życia tylko najlepszych wrażeń i spełnienia wszystkich marzeń.

I aby słońce na niebie świeciło zawsze dla Ciebie.

Każdego roku o tej samej porze każdy Ci życzy, co tylko może. Ja korzystając z tej sposobności, życzę Ci szczęścia, dużo radości, to, czego pragniesz, by się spełniło, A to, co kochasz, by Twoim było!

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały, by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały, by nigdy nie było porannej pobudki i wiał wiatr co rozwiewa smutki

Abyś mimo upływu lat nigdy się nie zmieniała, zawsze tryskała energią i by ziściły się wszystkie Twoje plany i marzenia.

Miłości po kres i radości do łez, promyków słońca i bukietów róż bez końca, mnóstwo wrażeń i spełnienia marzeń, wiele szczęścia i trafnych decyzji podjęcia, a w portfelu i na koncie? Same miliony lub chociaż tysiące.