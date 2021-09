ONI pochodzą z Bytomia! Aktorzy, muzycy, sportowcy i nie tylko. Wiedzieliście o tym? Sprawdźcie

Czy zdawaliście sobie sprawę, że pochodzą akurat z Bytomia? Jeśli nie - to nie jest to powód do ujmy. Niektórzy z nich bowiem szybko opuścili rodzinne strony i przeprowadzili się chociażby do Warszawy lub innych miast.

To między innymi sportowcy czy aktorzy. Zobaczcie ich na zdjęciach!