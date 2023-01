Zmiana trenera w Polonii Bytom. Nowy selekcjoner już prowadził drużynę. Kim jest nowy trener?

Polonia Bytom po rundzie jesiennej jest wiceliderem w grupie trzeciej i traci 4 punkty do rezerw Rakowa Częstochowa. Awans do eWinner 2. Ligi uzyska tylko najlepsza drużyna. Bytomian w walce o awans nie poprowadzi Ryszard Wieczorek.

Zmiana trenera

Nowy trener już prowadził Polonię

Funkcję pierwszego trenera Polonii objął Adam Burek. 33-letni szkoleniowiec prowadził bytomian w trzech ostatnich meczach rundy jesiennej sezonu 2022/2023 oraz w finałowym meczu okręgowego Pucharu Polski. Przyczyną były problemy zdrowotne Wieczorka. Jesienią pełnił w klubie funkcję drugiego trenera. Trener Burek pracował wcześniej m.in. w Zagłębiu Sosnowiec, gdzie pełnił rolę asystenta trenera Jacka Magiery. W swoim piłkarskim CV nowy szkoleniowiec bytomskiego Klubu ma także pracę w Wiśle Puławy, Limanovii Limanowa czy Nadwiślanie Góra. Samodzielnie trener Burek prowadził również Odrę Wodzisław.

Do Polonii wrócił Jakub Siwek, który w rundzie jesiennej był wypożyczony z Ruchu Chorzów do czwartoligowej Dramy Zbrosławice, a wcześniej właśnie do bytomskiego klubu. W poniedziałek kontrakt Siwka z Ruchem został rozwiązany za porozumieniem stron.