Zatrważająca liczba zgonów na drogach w Śląskiem. Dlaczego nadal ginie tyle osób? Zapytaliśmy ekspertów

Wypadków i kolizji wciąż dużo. Statystyki rosną, bo w czasie pandemii na ulicach było mniej kierowców

Opierając się na analizach z Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego widzimy, że w 2020 r. ilość wypadków drogowych wynosiła 23 tys. 540, z kolei w 2021 r. to 22 tys. 816. Śmierć na skutek zdarzeń drogowych poniosło 2491 osób w 2020 r., natomiast w 2021 r. ta liczba to 2245. W odniesieniu do kolizji drogowych tu nastąpił znaczny wzrost w stosunku do 2020 r. o 40 tys. 581. Liczba ta nie jest jednak współmierna do faktycznej ilości kolizji, bo nie ma obowiązku zgłaszania jej organom ścigania i towarzystwom ubezpieczeniowym.