Zaniedbane kamienice w Bytomiu ZDJĘCIA Są jednak pieniądze na rewitalizację Śródmieścia i Rozbarku

Nie będziemy się oszukiwać, że Bytom należy do najpiękniejszych miast w regionie. Tak nie jest, ale dzięki kolejnym realizowanym inwestycjom, jego obraz będzie się w przyszłości zmieniał na plus. Wciąż jednak jest dużo do poprawy.

Pierwszym przykładem z brzegu - Śródmieście. Do niedawna Rynek, serce miasta, ciężko było nazwać wizytówką Bytomia, gdyż określano go mianem... betonowej pustyni. Teraz - na szczęście - posadzono tam nową roślinność, wkrótce będzie tu naprawdę zielono.

Innym problemem są z pewnością zaniedbane kamienice, które mogłyby odzyskać dawny i należny blask, jeśli przeprowadzono by ich gruntowny remont - mowa tu zwłaszcza o elewacjach, które od razu zwracają naszą uwagę. W powyższej galerii zebraliśmy kilka takich miejsc (to m.in. kamienice na ulicach: Antoniego Józefczaka, Piastów Bytomskich czy Józefa Jainty), którym przydałaby się rewitalizacja. I to jak najszybciej!