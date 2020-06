Zabytkowy „Ul” w Bytomiu odzyskał dawny blask. Historyczny budynek został odnowiony

Według zapowiedzi, głównym celem BCAS będzie integracja środowisk oraz poprawa komunikacji pomiędzy osobami w różnym wieku.

Inwestycja będzie kosztowała ponad 1,5 mln. zł, z czego większość dofinansowała ze swoich środków Unii Europejskiej.

W przyszłości, harcerze chcą także zagospodarować plac przed budynkiem. Być może będzie się tam znajdować stała plenerowa wystawa prezentująca pamiątki i informacje o historii „Ula”, jak również i bytomskiego ZHP.

Krótka historia „Ula”

Dom Polski „Ul” to dawna siedziba wielu organizacji społecznych i kulturalnych, które walczyły o polskość Górnego Śląska. Swoją nazwę wziął od atmosfery, jaka w nim na co dzień panowała. Zawsze było tu bowiem gwarno i głośno, jak w ulu. To właśnie tutaj przygotowano działania zbrojne związane z pierwszym powstaniem śląskim. Dziś obiekt jest wpisany do gminnego rejestru zabytków. Budynek został wzniesiony pod koniec XIX wieku, ok. 1880 roku.