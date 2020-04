Zabójstwo w Bytomiu. Mężczyzna leżał na klatce schodowej, miał rany kłute

Do zdarzenia doszło w minioną środę przed północą. Oficer Dyżurny bytomskiej policji otrzymał informację, że na klatce schodowej leży mężczyzna, który nie daje oznak życia.

Na miejsce pilnie zostali skierowani policjanci z ogniwa patrolowego. Po wejściu do budynku, na schodach mundurowi ujawnili zwłoki 40-letniego mężczyzny. Drzwi do jednego z mieszkań na piętrze były otwarte. Wewnątrz stróże prawa zastali 50-letniego mężczyznę oraz 57-letnią kobietę spożywających alkohol. Jak wstępnie ustalili policjanci, w mieszkaniu trwała wcześniej zakrapiana alkoholem impreza. W jej trakcie pomiędzy mężczyznami doszło do sprzeczki. Wtedy 50-latek zadał mężczyźnie rany cięte i kłute nożem, w wyniku których doszło do śmierci.