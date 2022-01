Wzrost zakażeń w Śląskiem! Czy będą nowe obostrzenia? Zobacz, gdzie w województwie jest najgorzej

Jak ujawnił szef resortu zdrowia, 3 stycznia bilans nowych zakażeń koronawirusem wzrósł o 6 422 przypadków. To o 25 proc. więcej niż tydzień temu. - Nie sądzę, aby był to już efekt świąt czy Sylwestra - zaznaczył minister.

- Jeżeli przez trzy dni widzimy wzrosty zakażeń, bo trzy dni temu przyrost był 10-procentowy, a ten wczorajszy był powyżej 25 proc., to siłą rzeczy jest to bardzo wyraźny sygnał ostrzegawczy - mówił minister zdrowia. - Możecie państwo się spodziewać kolejnych decyzji, jeśli trend wzrostowy się utrzyma - zapowiedział minister zdrowia.

Przyznał za to, że wszystko wskazuje na to, iż wprost z czwartej fali wkroczymy w piątą. - Łóżek mamy zajętych blisko 20 tys., więc wystartowanie z takiego poziomu z piątą falą, to jest scenariusz - powiedziałbym - katastroficzny - mówił.

Będą nowe restrykcje. Jakie konkretnie? Oto, co rozważają rządzący

Zapytany, jak zareaguje na niepokojące statystyki, wyjaśnił, że "skoro pewien arsenał związany z wszczepieniem społeczeństwa kończy się, to używa się tego, co pozostaje w ręku. Pozostają wówczas obostrzenia".