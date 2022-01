W czwartek 13 stycznia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 16 878 nowych zakażeniach - to wzrost o ok. 2. procent do czwartku w ubiegłym tygodniu. Zmarło minionej doby 481 osób. W Śląskiem zarejestrowano 2046 nowych zachorowań - to wzrost o 10 proc. do ubiegłego czwartku! Zmarło 78 osób. Gdzie w woj. śląskim sytuacja wciąż jest bardzo trudna? Gdzie zarówno liczna nowych zakażeń jak i zgonów jest bardzo wysoka? Sprawdź, kliknij w następne zdjęcie >>>

arc / gov.pl / mapa - liczba nowych zakażeń