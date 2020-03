Wysoka wygrana w Eurojackpot w Bytomiu! Gracz zgarnął ponad 2,8 mln zł

Wylosowane 28 lutego liczby w Eurojackpot to:

To w Bytomia padła nagroda II stopnia w losowaniu Eurojackop. Gracz, który zagrał w punkcie LOTTO przy ul. Świętochłowickiej 19 w Bytomiu teraz może cieszyć się wygraną wartą 2 850 219,10 złotych.

W piątek, 28 lutego, odnotowaliśmy w Polsce wygraną II stopnia w Eurojackpot wartą ponad 2,8 mln złotych. Jest to o tyle ciekawe, że w kolejnym losowaniu tej gry nie odnotowaliśmy głównej wygranej w żadnym z krajów, w których dostępna jest gra. Oznacza to, że w piątek 6 marca zagramy nawet o 205 mln zł. W Polsce natomiast po raz drugi z rzędu padła wygrana II stopnia.

- Warto wspomnieć, że Kraków to jedno z najszczęśliwszych miast dla Lottomilionerów. Sobotnia główna wygrana w Lotto jest już 47 „szóstką” trafioną w tym mieście. Lokalny rekord wysokości wygranych padł 29 maja 2012 roku właśnie w Lotto i wynosi 23 472 358,40 złotych - informuje Dawid Kamiński, główny specjalista Biuro Rzecznika Prasowego Totalizatora Sportowego.

W weekend padła też inna wygrana. W sobotę, 29 lutego, padła „szóstka” w Lotto, dzięki której gracz wygrał gwarantowane 2 mln zł. Szczęśliwy gracz wylosował "szóstkę" w kolekturze LOTTO przy os. Kazimierzowskim 37 w Krakowie. Wylosowane 29 lutego liczby w Lotto to: 6, 12, 15, 38, 39, 40.

Dodajmy, że w kolejnym losowaniu Lotto do wygrania będą 2 mln zł, a w Lotto Plus gwarantowany 1 mln zł. Najbliższe losowanie będzie we wtorek 3 marca o godzinie 21.40.

