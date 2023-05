Wstrząsający wypadek w Bytomiu! Zderzenie samochodu i motocykla na DK94. Dwie osoby ranne, w tym dziecko

Groźny wypadek w Bytomiu. Samochód zderzył się z motocyklem

Wszystkie służby ratunkowe: policja, straż pożarna oraz pogotowie zostały zadysponowane do wypadku, do którego doszło w sobotę, 13 maja, ok. godz. 12:00 w Bytomiu. Na przebiegającej przez miasto, a dokładnie przez dzielnicę Miechowice trasie DK94 - przy ul. Frenzla - samochód osobowy zderzył się z motocyklem.

Jak wynika z ustaleń policjantów, do zdarzenia doprowadził kierujący osobowego opla, 60-letni mieszkaniec Bytomia. - Kierowca, skręcając w lewo, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu motocyklowi - informuje kom. Anna Lenkiewicz z bytomskiej Komendy Miejskiej Policji.