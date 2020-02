Wiosna w lutym. Żonkile mają już kilka centymetrów! ZDJĘCIA

Na rynku w Bytomiu latem kwiaty można zobaczyć między innymi w kwietnikach na rynku, od strony ulic Gliwickiej i Piastów Bytomskich. Mamy pierwszą połowę lutego, a tam żonkile i narcyzy już dawno wykiełkowały. Ba, mają już dobrych kilka centymetrów. Gdyby była to druga marca, nikogo by ten fakt nie zdziwił. W pierwszej części lutego - owszem.

Prof. Adam Rostański z Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego podkreśla, że ze wzrostem roślin związane są dwa czynniki.

- Pierwszy to długość dnia. Chodzi o długość naświetlenia w ciągu doby, a w naszej szerokości geograficznej to ważna informacja. Drugim czynnikiem jest temperatura. Jeśli spada regularnie poniżej zera, hamuje to rozwój roślin. W przypadku takiej zimy, jaką mamy teraz, sygnały, które rośliny powinny odbierać w marcu, odbierają już w styczniu. Dochodzi wtedy to zaburzenia tych dwóch aspektów reakcji roślin. Sygnał temperaturowy wprowadza rośliny w błąd. Pośrednio wpływ na wcześniejszy wzrost roślin ma również brak śniegu. Śnieg, gdy zalega, nie dopuszcza promieni słonecznych do powierzchni gleby, a czasem działa wręcz jak lustro, odbijając je. Z drugiej strony brak pokrywy śnieżnej oznacza większy wpływ mrozu na glebę - mówi prof. Rostański.