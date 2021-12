Wigilijne potrawy pełne znaczeń. Zobaczcie, co pojawia się na naszym stole i dlaczego?

Wigilijne potrawy

Zgodnie z tradycją do wieczerzy wigilijnej trzeba zasiąść w odświętnym ubraniu. Stół powinien być nakryty białym obrusem, pod który można włożyć sianko. – To na pamiątkę tego, że Jezus przyszedł na świat w stajence – wskazuje Joanna Skorupska-Badura, kierownik Działu Edukacji i Popularyzacji Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny” w Chorzowie. Na stole ustawia się krzyż, świece i 12 potraw. – W kulturze ludowej funkcjonowało przekonanie, że wszystko to, co potrzebne podczas wieczerzy powinno stać na stole lub przy nim. Tak, aby gospodyni nie musiała wstawać podczas jedzenia. Wierzono, że w przeciwnym razie domowników czekało nieszczęście, a nawet śmierć. Z czasów przedwojennych pochodzi jeszcze jeden zwyczaj. Mianowicie, tradycja pozwalała jedynie na podgrzewanie potraw w święta, a nie na ich przyrządzanie. Wszystko należało ugotować przed świętami, a później jedynie serwować – wylicza Joanna Skorupska-Badura. Wieczerzę rozpoczyna łamanie się opłatkiem. - Dawniej, kiedy nie było jeszcze opłatka, ludzie łamali się chlebem albo jabłkiem. Ten ostatni zwyczaj występował w Beskidzie Śląskim. Chodzi o zwyczaj dzielenia się czymś, składania sobie życzeń i wybaczenia – podkreśla przedstawicielka chorzowskiego muzeum.

Zwyczajowo, wraz z pojawieniem się na niebie pierwszej gwiazdki zasiadamy do wieczerzy wigilijnej. Stoły uginają się pod ciężarem 12 potraw, a wokół nich gromadzi się cała rodzina, która łamiąc się opłatkiem, życzy sobie pomyślności w nadchodzącym roku. Jak wygląda wigilijne menu? Co symbolizują poszczególne potrawy? Co zmieniło się w ciągu minionych dekad?

Wigilijne menu ewoluowało

Początkowo świąteczny jadłospis opierał się na produktach, które były uprawiane w danym gospodarstwie, dlatego też na stołach królowały ziemniaki, groch i kapusta. - Wierzono, że można zagwarantować sobie urodzaj, jeśli spożyje się kapustę z grochem. Magiczne znaczenie przypisywano kaszy, dlatego jemy np. moczkę. Miała chronić przed świerzbem i wrzodami – wylicza Joanna Skorupska-Badura i dodaje: - Podczas wigilii zazwyczaj jedzono to, co w danym gospodarstwie było pod ręką. Jeżeli gospodyni miała dużo grzybów, to robiono grzybową. Jeśli z kolei gospodarz uprawiał buraki, to gotował barszcz. Teraz nie ma to znaczenia. Spożywa się zazwyczaj to, co bardziej nam smakuje. Z czasem menu zostało wzbogacone o zupy, ryby i słodkie wypieki. Każda potrawa pojawiająca się na wigilijnym stole ma znaczenie symboliczne. - Należy pamiętać o tym, że każda potrawa ma także swoje regionalne znaczenie, ale nie w każdym regionie były te same potrawy – mówi Anna Grabińska-Szczęśniak, kierownik Działu Etnografii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. – Możemy jednak powiedzieć, że potrawy były robione z tych samym produktów – dodaje. Jako przykład mogą posłużyć dania przyrządzane z maku. Znamy przecież makówki, makiełki czy kutię. - Potrawy z maku były w całej Polsce, ale różniły się od siebie, miały swoje regionalne nazwy - podkreśla Grabińska-Szczęśniak.