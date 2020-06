Wąskotorówka wraca na tory. Jest dziesięć przystanków i sporo atrakcji na trasie z Bytomia przez Tarnowskie Góry do Miasteczka Śląskiego

- W tym roku podróżnych czeka kilka nowości: większa liczba pociągów (trzy dziennie, a nie, jak dotąd, tylko dwa), bezpłatne przejazdy dla dzieci i młodzieży szkolnej do 16 roku życia, a w każdą pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca zainteresowanych historią i techniką kolejową po stacji Bytom Karb Wąskotorowy oprowadzi przewodnik – informują przedstawiciele Stowarzyszenia Górnośląskich Kolei Wąskotorowych na swojej stronie internetowej.

Wąskotorówka wraca na tory w sobotę, 27 czerwca. Przypomnijmy, że kursy odbywają się na około 21 kilometrowej trasie z Bytomia przez Tarnowskie Góry do Miasteczka Śląskiego. Po drodze pociągi zatrzymują się przy 10 stacjach, m.in. na zabytkowej stacji Bytom Karb Wąskotorowy, w Suchej Górze w pobliżu Rezerwatu Segiet, koło Zabytkowej Kopalni Srebra oraz przy Zalewie Nakło - Chechło. Początkowy przystanek znajduje się na peronie wąskotorowym (peron V) dworca PKP w Bytomiu.



I przypominają, że Górnośląskie Koleje Wąskotorowe to najstarsza nieprzerwanie czynna kolej wąskotorowa na świecie - powstała w roku 1853 i przez ponad 140 lat służyła tutejszemu przemysłowi przewożąc węgiel, rudy metali, czy kamień. Od 2002 roku kolej przewozi już tylko turystów.

Bilety na kolej wąskotorową kosztuje 14 zł (normalny) oraz 7 zł (ulgowy). Dzieci do lat 7 oraz uczniowie szkół podstawowych, średnich i zawodowych do 16 roku życia przejazd mają bezpłatny. Bilety są do nabycia u kierownika pociągu. W pociągu – w wagonie bagażowym - można bezpłatnie przewozić m.in. wózki i rowery.

Rozkład wąskotorówki: