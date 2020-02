W nocy w Bytomiu, wciągnął przechodnia do bramy i okradł.

Do zdarzenia doszło w środę w nocy na ulicy Mickiewicza. Napastnik zaatakował 45-letniego mężczyznę, wciągnął go do bramy, gdzie ukradł mu telefon oraz zegarek.

Do akcji wkroczyli kryminalni i rozpoczęli poszukiwania rozbojarza. Policjanci ustali i zatrzymali 21-latka podejrzanego o rozbój. Stróże prawa odzyskali również skradziony mężczyźnie telefon i zegarek.

Bandyta trafił do policyjnego aresztu. Mężczyzna usłyszał już zarzut, a prokurator objął go policyjnym dozorem. Teraz odpowie przed sądem. Grozi mu do 12 lat więzienia.