W kopalni Bobrek-Piekary w Bytomiu doszło do zawału! Odciętych było sześciu górników. Ratownicy górniczy w akcji

- Akcja ratownicza została podjęta w wyniku wstrząsu górotworu o godz. 17.03 o energii 2x10 do 6 dżula. W przodku drążonym kombajnem chodnikowym zostało poszkodowanych pięć osób - powiedział PAP dyspozytor WUG.

Na terenie kopalni Bobrek-Piekary w Bytomiu we wtorek 26 marca doszło do wstrząsu. W rejonie zagrożenia znalazło się sześciu górników. W akcji znalazły się dwa zastępy ratowników z CSRG z Bytomia. Akcja jest w toku.

-mPo wstrząsie, do którego doszło w kopalni Bobrek-Piekary, a który objął sześciu pracowników, czterech opuściło rejon zagrożenia samodzielnie, jeden jest transportowany, a jeden uwalniany z zawału - przekazał PAP prezes spółki Węglokoks-Kraj, do której należy zakład, Grzegorz Wacławek.

Przekazana przez niego energia wstrząsu 2x10 do 6 J (dżula) odpowiada magnitudzie 2,37 (i oznacza 2,37 stopnia w tzw. skali Richtera).

- Jest z nimi kontakt. Jedna z tych osób prawdopodobnie jest przysypana do wysokości pasa - zaznaczył dyspozytor.

Kopalnia Bobrek-Piekary należy do spółki Węglokoks-Kraj - wydzielonej ze struktur Węglokoksu. Prowadzi wydobycie w oparciu o infrastrukturę bytomskiej kopalni Bobrek (w dzielnicy Bytomia o tej nazwie). Ubiegłoroczne wydobycie zakładu wyniosło ok. 900 tys. ton, plan na ten rok zakłada wydobycie rzędu 1,2 mln ton.

KWK Bobrek prowadzi eksploatację od 1907 roku w granicach byłych obszarów górniczych „Bobrek” i „Miechowice” położonych na terenie miast: Bytom, Zabrze i Ruda Śląska. Kopalnia położona jest w centralnej części Niecki Bytomskiej. Łączna powierzchnia Obszaru Górniczego wynosi 7,8 km kw.

Kopalnia posiada zasoby operatywne węgla szacowane na ok. 16,5 mln ton; posiada wszystkie wymagane prawem górniczym decyzje, koncesje i ustalenia, które obowiązują aż do 2040 roku, z perspektywą wydłużenia na kolejne lata (w zależności od zakresu uzyskanej koncesji, do około 2055 roku).