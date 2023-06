W centrum handlowym Atrium Plejada w Bytomiu będzie można wymienić makulaturę, baterie i elektrośmieci na sadzonkę drzewa

Pozostawione w przygotowanych przez firmę Remondis kontenerach surowce wtórne trafią do firm, które następnie dadzą im drugie życie. Biorąc udział w akcji, nie tylko otrzymujemy sadzonkę drzewa, ale również pokazujemy, iż nie jesteśmy obojętni na postępującą degradację środowiska naturalnego.

Już w sobotę 24 czerwca od 10:00 do 14:00 odbędzie się akcja Dziennika Zachodniego i naszemiasto.pl, „Drzewko za surowce wtórne” prowadzona przy współpracy z Atrium Plejada w Bytomiu, Lasami Państwowymi i firmą Remondis. Uczestnicząc w akcji, będzie można wymienić zbędne elektrośmieci, baterie oraz makulaturę na gotowe do posadzenia sadzonki drzew.

„Drzewko za surowce wtórne” – zdobądź sadzonkę w zamian za surowce wtórne

Każda osoba posiadająca w domu zbędną makulaturę, baterie lub elektrośmieci może przyłączyć się do walki o czystsze środowisko naturalne. Nasze codzienne decyzje i dbałość o segregację i recykling wpływają na to, jakim powietrzem oddychamy, jakiej jakości jemy jedzenie, a także na to, jak będzie wyglądał świat, w którym będą żyć nasi potomkowie.