W Bytomiu powstaje Centrum Sportów Wspinaczkowych i Siłowych. Co dzieje się na placu budowy?

Po raz pierwszy informacja o tej inwestycji w Bytomiu pojawiła się w październiku 2018. - Pomysł na Centrum Sportów Wspinaczkowych powstał, aby zapewnić naszej kadrze dobre warunki do treningów i do organizacji zawodów również na szczeblu europejskim. Do tej pory, nigdzie nie było to możliwe. Organizacja takich zawodów sprawi również, że nasze miasto będzie miało możliwość zostać zauważone i docenione - wyjaśniał nam, w połowie marca tego roku, Dobromir Bujak, prezes Skarpy Bytom.

Dzięki takiej decyzji, budynki po dawnej kopalni Rozbark zostaną uratowane. Właśnie tu, obok teatru, przy ul, Chorzowskiej, będzie mieściło się wspomniane Centrum.

Centrum Sportów Wspinaczkowych w Bytomiu - prace idą pełną parą

Od dobrych kilku miesięcy na placu budowy dzieje się dosyć sporo. - Obecnie trwają zaawansowane prace w budynku noclegowo-szkoleniowym oraz po dawnej maszynowni Bończyk, jak również rozpoczęto już roboty związane z powstaniem w przyszłości zewnętrznej ścianki wspinaczkowej na jednej z elewacji budynku kotłowni - informuje Tomasz Sanecki z biura prasowego bytomskiego magistratu.