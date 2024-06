W Bytomiu otwarto nowy Lidl! Przed sklepem na Chorzowskiej kolejka ludzi czekała już przed 6:00! Zobacz zdjęcia

Nowy Lidl w Bytomiu otwarty! Sporo kolejka ludzi czekała przed sklepem już przed 6:00! Zobacz zdjęcia

Placówka jest czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6 do 22, a w niedziele handlowe od 9 do 18. Zmotoryzowani klienci mogą korzystać z 30 miejsc parkingowych. W nowym Lidlu wykorzystano nowoczesne rozwiązania, m.in.: odzysk ciepła z lad chłodniczych i pompy ciepła.