W Bytomiu otwarto drugi budowlany supermarket Bricomarché

26 lutego br. odbyło się uroczyste jego otwarcie. Drugi supermarket Bricomarché, który zaczął działać w Bytomiu, znajduje się przy ul. Zabrzańskiej 33.

Bytom: drugi supermarket Bricomarché otwarty

– Cieszymy się, że w odstępie zaledwie połowy roku otworzyliśmy kolejny sklep, dzięki któremu mieszkańcy Bytomia i okolicznych miast zyskają łatwiejszy dostęp do produktów z działów: artykuły budowlane, majsterkowanie, ogród i dekoracja – mówi dr Katarzyna Jańczak-Stefanide, dyrektor generalna Bricomarché w Polsce. – Drugie Bricomarché w Bytomiu do najlepszy dowód na to, że nasza oferta produktowa została doceniona przez lokalną społeczność - dodaje.

Łączna powierzchnia supermarketu wynosi 2 200 m2 i oferuje klientom dostęp do 29 tys. artykułów typu DIY (Do It Yourself - Zrób to sam). W środku klienci znajdą cztery specjalistyczne działy: budowanie, dekoracja, majsterkowanie, ogród i rekreacja.